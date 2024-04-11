В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции ввели на части территории Нальчика и Черекского района, сообщил оперативный штаб Кабардино-Балкарии. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что решение принял начальник управления ФСБ по республике генерал-майор Петр Громушкин. Режим КТО действует с 05:12 11 апреля. Территория проведения операции ограничена садовыми товариществами «Ветеран-1», «Дубки-1» и «Дубки-2», «Каскад», «Мисхидж», «Намыс», «Насып», «Нива-2» и «Нива-3», «Нур», «Отдых», «Ошхамахо», «Поляна», «Сосруко».

В оперштабе предупредили, что во время КТО на указанных территориях будут до особого распоряжения действовать специальные меры и временные ограничения.

В конце марта режим КТО вводился в дагестанских Махачкале и Каспийске, силовики задержали трех боевиков, планировавших теракты, напоминает «Свободная пресса».

