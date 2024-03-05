Под Берлином экоактивисты подожгли электроподстанцию
Экоактивисты подожгли электроподстанцию в Штайнфурте в Германии, ряд объектов остались без энергоснабжения. Об этом сообщили немецкие СМИ.
Как пишет Bild, возгорание произошло около 04:50 (06:50 мск). Сейчас место поджога исследуют специалисты по взрывчатым веществам.
«Экопреступники ... поджогом парализовали автомобильный завод Tesla в Грюнхайде на 12 500 сотрудников. Весь завод, город Экнер и некоторые районы Берлина остались без электричества», — отмечается в материале.
По данным издания RBB24, без света остались берлинские районы Вильгельмсхаген и Рансдорф.
В свою очередь, агентство DPA уточнило, что после ЧП производство на заводе Tesla остановили, предприятие эвакуировано.
Между тем в Воронеже задержали гражданина Белоруссии, причастного к поджогу тяговой электроподстанции в Туле, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru