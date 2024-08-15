Под Анапой семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся на трассе «Новороссийск-Керчь». Об этом сообщило главное управление МВД по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел около 4 часов утра в районе Тарусино. Известно, что микроавтобус Volkswagen Transporter в частном порядке перевозил пассажиров из Владикавказа в Анапу.
«Предварительно установлено, что 56-летний водитель уснул за рулем», — указали в ГУ МВД.
По данным ведомства, после ДТП за медицинской помощью обратились семь человек.
Ранее под Екатеринбургом столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Volkswagen Golf, пострадали девять человек, напоминает Ura.ru.
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