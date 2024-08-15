Под Анапой семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Инцидент произошел около 4 часов утра в районе Тарусино. Известно, что микроавтобус Volkswagen Transporter в частном порядке перевозил пассажиров из Владикавказа в Анапу.

«Предварительно установлено, что 56-летний водитель уснул за рулем», — указали в ГУ МВД.

По данным ведомства, после ДТП за медицинской помощью обратились семь человек.

Ранее под Екатеринбургом столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Volkswagen Golf, пострадали девять человек, напоминает Ura.ru.

