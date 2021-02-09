По дороге в изолятор Сахарово пропали 3000 комплектов постельного белья

В административном изоляторе в Сахарове пропали переданные задержанным три тысячи комплектов постельного белья. Об этом в Facebook сообщила член Совета по правам человека Екатерина Винокурова.

Она отметила, что комплекты постельного белья прошли стадию закупки и были переправлены, однако по пути к задержанным они «пропали».