Число жертв авиакатастрофы под Харьковом возросло до 25
Число жертв крушения военного самолета в Харьковской области возросло до 25. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генпрокурора Украины.
Ранее сообщалось о 22 погибших, 2 выживших и 4 с неустановленной судьбой.
Уточняется, что двое выживших в тяжелом состоянии госпитализированы. Поиски еще одного человека продолжаются.
Крушение самолета произошло рядом с городом Чугуев. По данным главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, на борту находился 21 курсант и 7 офицеров.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело "о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия".
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