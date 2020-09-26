Число жертв авиакатастрофы под Харьковом возросло до 25

Число жертв крушения военного самолета в Харьковской области возросло до 25. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генпрокурора Украины.

Ранее сообщалось о 22 погибших, 2 выживших и 4 с неустановленной судьбой.

Уточняется, что двое выживших в тяжелом состоянии госпитализированы. Поиски еще одного человека продолжаются.

Крушение самолета произошло рядом с городом Чугуев. По данным главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, на борту находился 21 курсант и 7 офицеров.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело "о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия".



