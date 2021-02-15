Плотник задержан по подозрению в краже древних черепов из Зоологического института Петербурга

Плотника Зоологического института Российской академии наук Петербурга задержали по подозрению в краже более 50 черепов древних и экзотических животных. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, мужчина выносил из института черепа, которые использовались при проведении исследований. Это происходило с августа 2020 по январь 2021 года. Таким порядком пропали около 50 черепов, общей стоимостью порядка 3,5 млн рублей.