Плотник задержан по подозрению в краже древних черепов из Зоологического института Петербурга
Плотника Зоологического института Российской академии наук Петербурга задержали по подозрению в краже более 50 черепов древних и экзотических животных. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По версии следствия, мужчина выносил из института черепа, которые использовались при проведении исследований. Это происходило с августа 2020 по январь 2021 года. Таким порядком пропали около 50 черепов, общей стоимостью порядка 3,5 млн рублей.
Экспонаты имеют большую историческую и научную ценность, некоторые из них были приобретены в XVIII-XIX веках.
В ведомстве отметили, что ранее задержанный уже был судим. Мужчина уже дал признательные показания. По его словам, он продавал черепа через интернет по 2-5 тысяч рублей, а постоянным их покупателем был школьник, коллекционирующий и перепродающий исторические ценности, пишет «Газета.ру».
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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