Губернатор Голубев: 15 человек обратились за медпомощью из-за взрыва в кафе Таганрога

За медицинской помощью обратились 15 человек из-за взрыва в кафе Таганрога, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Мощный взрыв прогремел в Таганроге Ростовской области

По его словам, с пострадавшими сейчас работаю медицинские работники. У всех пострадавших - легкие травмы от осколков.

Губернатор отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее ТАСС сообщал о 12 пострадавших в результате взрыва, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Ростовской области Василий Голубев
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