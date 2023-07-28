Губернатор Голубев: 15 человек обратились за медпомощью из-за взрыва в кафе Таганрога
28 июля 202316:57
За медицинской помощью обратились 15 человек из-за взрыва в кафе Таганрога, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
По его словам, с пострадавшими сейчас работаю медицинские работники. У всех пострадавших - легкие травмы от осколков.
Губернатор отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее ТАСС сообщал о 12 пострадавших в результате взрыва, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru