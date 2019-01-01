Персонал Шереметьева допросили по делу о катастрофе SSJ-100
Следователи допросили персонал аэропорта Шереметьево по делу о катастрофе Sukhoi Superjet 100. Как пишет ТАСС, об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она отметила, что проведены выемки документов, касающихся происшествия. Также следователи совместно со специалистами МАК изучают данные с бортовых самописцев SSJ-100.
Напомним, ЧП в столичной авиагавани произошло вечером 5 мая. После вылета из аэропорта в Мурманск Sukhoi Superjet 100 был вынужден вернуться в Шереметьево. При жесткой посадке у самолета подломились шасси и загорелись двигатели. Борт сгорел почти мгновенно. Погиб 41 человек, подчёркивает «Свободная пресса».
Между тем, с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошел очередной инцидент. Борт, летевший рейсом из Москвы в Самару, по данным на портале Flightradar, вернулся в аэропорт Шереметьево.
SSJ-100 вылетел в 01:59 из Москвы, однако менее чем через час он развернулся в районе населенного пункта Ново-Петрово во Владимирской области и направился обратно, отмечает RT.
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