Сбежали от молний. Авиаэксперт рассказал, как летать на SSJ-100

Борт «Аэрофлота», летевший из Москвы в Самару, вынужден был вернуться в аэропорт вылета.

SSJ-100 вылетел в 13 мая в 01:59 из Москвы, однако менее чем через час он развернулся в районе населенного пункта Ново-Петрово во Владимирской области и направился обратно.

По данным он-лайн трекера молний Lightningmaps, во время полета этого борта среди грозовых облаков были зарегистрированы удары молнии. Однако никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Источник «Интерфакса» рассказал, что причиной возвращения самолета в Шереметьево стали проблемы с созданием безопасного давления в кабине пилотов. «После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться в Шереметьево», — сказал собеседник агентства.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН заявил, что пилоты сделали все правильно, возможно, избежав таким образом вероятной трагедии.

«То, что борт вернулся – это правильно. После трагедии 5 мая в аэропорту Шереметьево до расшифровки переговоров пилотов, мы пока не знаем, что же случилось на самом деле. Исходим из того, что молния привела к техническим неполадкам, которых быть не должно. И некоторые предложили запретить полеты этих типов самолёта, боясь, что попадет в них молния…Но в данном случае можно считать, что возвращение самолета в аэропорт после удара молнии – это ограничение полетов самолетов. Мы можем летать на SSJ-100 везде, кроме молний. Мы не знаем, будет ли все хорошо, или этот будет тот самый раз, когда отключится система автоматического управления самолетом. Пилоты сделали все правильно, потому что техническая комиссия еще не доказала, что летать в молнии можно без последствий», - предположил эксперт.