Перестрелка с 5 убитыми в Назрани началась со спора двух братьев

Конфликт начался несколько дней назад между двумя братьями из клана Медовых — они не смогли поделить участок земли. В результате родственники встретились с группой поддержки с каждой стороны.



В ходе вспыхнувшей драки участковый уполномоченный отдела МВД по Назрани капитан полиции Адам Медов пырнул ножом одного из оппонентов, после чего началась перестрелка.



Полицейский, а также его двоюродный брат Магомед Медов — сотрудник Росгвардии — от полученных ран скончались, сообщают argumenti.ru. Также погибли еще двое гражданских. По другим данным, всего жертвами конфликта стали пять человек, семеро пострадали.



По факту перестрелки и гибели людей возбуждено уголовное дело, передает ОТР.

