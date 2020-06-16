Перестрелка с 5 убитыми в Назрани началась со спора двух братьев

СМИ удалось восстановить картину сегодняшней перестрелки в столице Ингушетии, в которой погибли пять человек. По данным «Интерфакса», участниками боестолкновения стали представители одной семьи.

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Конфликт начался несколько дней назад между двумя братьями из клана Медовых — они не смогли поделить участок земли. В результате родственники встретились с группой поддержки с каждой стороны.

В ходе вспыхнувшей драки участковый уполномоченный отдела МВД по Назрани капитан полиции Адам Медов пырнул ножом одного из оппонентов, после чего началась перестрелка.

Полицейский, а также его двоюродный брат Магомед Медов — сотрудник Росгвардии — от полученных ран скончались, сообщают argumenti.ru. Также погибли еще двое гражданских. По другим данным, всего жертвами конфликта стали пять человек, семеро пострадали.

По факту перестрелки и гибели людей возбуждено уголовное дело, передает ОТР.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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