Перехват Южной Кореей российских бомбардировщиков попал на ВИДЕО
Агентство Yonhap News обнародовало видеозапись момента перехвата российских бомбардировщиков истребителями военно-воздушными силами Республики Корея. На кадрах звено южнокорейских истребителей F-16 поднимается в воздух, после чего сближается с российскими самолетами.
Ранее стало известно, что Южная Корея направила России ноту протеста, обвинив в нарушении воздушного пространства. Сеул заявил, что российский самолет при выполнении патрулирования вошел в воздушное пространство республики над Восточным морем.
В министерстве обороны России отвергли подобные обвинения и охарактеризовали действия лётчиков F-16 как непрофессиональные.
Они опасно пересекли курс российских стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Как подчеркнули на Фрунзенской набережной, российские самолеты не нарушали воздушную границу Южной Кореи, они находились в так называемой зоне опознавания ПВО. Полёты в ней не запрещены.
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