Перехват Южной Кореей российских бомбардировщиков попал на ВИДЕО

В министерстве обороны России отвергли подобные обвинения и охарактеризовали действия лётчиков F-16 как непрофессиональные.

Они опасно пересекли курс российских стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Как подчеркнули на Фрунзенской набережной, российские самолеты не нарушали воздушную границу Южной Кореи, они находились в так называемой зоне опознавания ПВО. Полёты в ней не запрещены.

