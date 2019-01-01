Пензенская полиция продолжает патрулировать Чемодановку

Полиция продолжает патрулировать улицы села Чемодановка в Пензенской области. Как пишет РИА Новости, об этом заявила представитель областного управления МВД Ольга Евдокимова. При этом она подчеркнула, что план «Вулкан» в Бессоновском районе отменён.

Напомним, 13 июня между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, в результате которого один из пострадавших скончался в больнице, еще четверо пострадали. Уголовное дело, возбуждённое по факту инцидента, передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Подозреваемый в убийстве 34-летнего мужчины задержан. Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства в курсе ситуации в Чемодановке.

Между тем, как отмечает РИА Новости, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров взял под контроль ситуацию в селе Чемодановка и потребовал от местных властей обеспечить спокойную жизнь сельчанам.

Ранее в соцсетях появлялись сообщения о том, что причиной массовой драки якобы стало то, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей, отмечает РИА ФАН. При этом глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила в эфире НСН, что причиной беспорядков мог стать конфликт детей на пруду, а местные жители сами пришли в дом цыган и затеяли драку.



