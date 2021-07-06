Паводок в Крыму повредил около 900 машин
Около 900 автомобилей пострадали во время ливней в Крыму, общая стоимость поврежденных машин оценивается в 400 миллионов рублей. Об этом заявил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко в ходе заседания оперштаба по ликвидации ЧС.
Шеряко подчеркнул, что министерство обработало 883 заявки на 400 миллионов рублей, согласно рыночной стоимости автомобилей. Большая часть, 724 автомашины, находятся в Керчи, еще 159 в Ялте.
"На сегодня экспертами обследованы все машины, составляются акты", - отметил Шеряко. Благотворительный фонд выплатит компенсации владельцам, не имеющим страхового свидетельства.
Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что экспертиза автомобилей была бесплатной для граждан.
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