Паводок в Крыму повредил около 900 машин

Около 900 автомобилей пострадали во время ливней в Крыму, общая стоимость поврежденных машин оценивается в 400 миллионов рублей. Об этом заявил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко в ходе заседания оперштаба по ликвидации ЧС.

Шеряко подчеркнул, что министерство обработало 883 заявки на 400 миллионов рублей, согласно рыночной стоимости автомобилей. Большая часть, 724 автомашины, находятся в Керчи, еще 159 в Ялте.

"На сегодня экспертами обследованы все машины, составляются акты", - отметил Шеряко. Благотворительный фонд выплатит компенсации владельцам, не имеющим страхового свидетельства.

Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что экспертиза автомобилей была бесплатной для граждан.