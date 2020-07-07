Пассажирский Boeing совершил аварийную посадку в Симферополе
Пассажирский Boeing 747 произвел экстренную посадку в Симферополе. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что на борту лайнера находятся около 200 человек. Других подробностей ЧП не приводится. Известно лишь то, что самолет выполнял рейс из Екатеринбурга.
Напомним, в середине июня легкомоторный самолет Як-52 самарского авиационно-спортивного клуба Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) совершил аварийную посадку вблизи аэродрома Бобровка в Самарской области. Инструктор и обучающийся, которые находились в тот момент на борту, погибли. Причины происшествия уточняются, сообщают в пресс-службе ДОСААФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
694 тыс.+6 368 / сут.
Умерли
10 494+198 / сут.
Выздоровели
464 тыс.+9 551 / сут.
- Россия и США стали лидерами по числу случаев утечки данных в 2019 году
- Царёв: Донбассу грозит судьба Приднестровья
- Правительство одобрило запрет на двойное гражданство для послов РФ
- Бывшего схиигумена Сергия оштрафовали за фейки о коронавирусе
- В ООН назвали два сценария для мира после пандемии COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru