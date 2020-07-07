Пассажирский Boeing совершил аварийную посадку в Симферополе

Пассажирский Boeing 747 произвел экстренную посадку в Симферополе. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что на борту лайнера находятся около 200 человек. Других подробностей ЧП не приводится. Известно лишь то, что самолет выполнял рейс из Екатеринбурга.

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Напомним, в середине июня легкомоторный самолет Як-52 самарского авиационно-спортивного клуба Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) совершил аварийную посадку вблизи аэродрома Бобровка в Самарской области. Инструктор и обучающийся, которые находились в тот момент на борту, погибли. Причины происшествия уточняются, сообщают в пресс-службе ДОСААФ.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаПассажирыБоинг
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