Пассажиров отправят в Пекин резервным бортом после инцидента в Шереметьеве

«Аэрофлот» отправит пассажиров рейса «Москва» - «Пекин» резервным боротом после инцидента в аэропорту Шереметьево. Их уже пересаживают, сообщает АГН Москва со ссылкой на дирекцию по связям с общественностью международной воздушной гавани.

Там уточнили, что самолеты авиакомпаний Royal Flight и «Аэрофлота» зацепились закрылками во время буксировки, а не столкнулись, как об этом сначала сообщалось. Во втором самолете пассажиров не было.

По данным справочной аэропорта, вылет рейса российской авиакомпании намечен на шесть часов вечера.

