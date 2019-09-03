Пассажиров отправят в Пекин резервным бортом после инцидента в Шереметьеве
«Аэрофлот» отправит пассажиров рейса «Москва» - «Пекин» резервным боротом после инцидента в аэропорту Шереметьево. Их уже пересаживают, сообщает АГН Москва со ссылкой на дирекцию по связям с общественностью международной воздушной гавани.
Там уточнили, что самолеты авиакомпаний Royal Flight и «Аэрофлота» зацепились закрылками во время буксировки, а не столкнулись, как об этом сначала сообщалось. Во втором самолете пассажиров не было.
По данным справочной аэропорта, вылет рейса российской авиакомпании намечен на шесть часов вечера.
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