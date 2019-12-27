Пассажир разбившегося самолета Bek Air спасся, проспав рейс
Житель Казахстана Асхат Утепов рассказал, что должен был лететь самолетом авиакомпании Bek Air, который разбился рано утром у аэропорта Алма-Аты.
Утепов рассказал, что прилетел в Алма-Ату из Усть-Каменногорска накануне в 22:30, а утром должен был отправиться в Нур-Султан. Он поставил будильник на пять утра и даже попросил персонал гостиницы разбудить его, передает РИА Новости. Несмотря на сработавший будильник и звонок с ресепшна, Утепов все равно проспал вылет. По его словам, такое случилось с ним впервые за два года.
При крушении самолета Fokker-100 погибли 12 человек, еще около 50 пострадали. Лайнер не смог набрать высоту и врезался в двухэтажное строение. Известно, что самолет дважды коснулся полосы хвостовой частью. Рассматриваются версии как технической неисправности, так и ошибки пилота.
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