Парусная яхта затонула в Геленджике

Спортивная парусная яхта MX700 затонула в акватории Чёрного моря в районе Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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По данным ведомства, инцидент произошёл днём 7 июля во время обучения яхтингу. Удалось спасти четырёх человек. Пропала женщина-пассажирка, её поиски продолжаются.

В сообщении говорится, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Воронежской области затонул автомобиль с бойцами из Чувашии, которые возвращались с территории специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Tenzor International Cup 2023
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