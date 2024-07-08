Парусная яхта затонула в Геленджике

По данным ведомства, инцидент произошёл днём 7 июля во время обучения яхтингу. Удалось спасти четырёх человек. Пропала женщина-пассажирка, её поиски продолжаются.

В сообщении говорится, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Воронежской области затонул автомобиль с бойцами из Чувашии, которые возвращались с территории специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».