Парусная яхта затонула в Геленджике
Спортивная парусная яхта MX700 затонула в акватории Чёрного моря в районе Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл днём 7 июля во время обучения яхтингу. Удалось спасти четырёх человек. Пропала женщина-пассажирка, её поиски продолжаются.
В сообщении говорится, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее в Воронежской области затонул автомобиль с бойцами из Чувашии, которые возвращались с территории специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за нарушение правил выгула собак
- Макрон отклонил прошение Атталя об отставке
- В МИД России опровергли начало пристрелочных переговоров с США
- Сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана освободили после ареста
- Парусная яхта затонула в Геленджике
- Россия вернула 12-летнюю дочь семье из Украины
- Роскомнадзор заблокировал первый альбом группы «Кровосток»
- В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ-2024 прошел штатно
- Рособрнадзор открыл сбор предложений об изменениях в ЕГЭ
- В Кремле одобрили предложение Турции о платформе для урегулирования на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru