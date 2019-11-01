Отправившие в караул Шамсутдинова нарушили приказ Шойгу

Как сообщили изданию, Шамсутдинов не должен был работать в этом карауле, поскольку, согласно приказу главы Минобороны Шойгу, направлять на длительные задания можно только служащих по контракту. Отмечается, что в связи с этим министр жестко раскритиковал командиров и назвал произошедшее «вопиющим преступлением» на прошедшем в пятницу совещании по данному делу. Источники сообщили, что по итогам расследования все причастные к инциденту будут привлечены к ответственности.

Также, по данным источников издания, Шойгу приказал усилить диагностику военнообязанных в процессе медкомиссии. Кроме того, по итогам совещания, поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших военных.

Напомним, что 20-летний Рамиль Шамсутдинов 24 октября открыл огонь по сослуживцам во время пересменки. В результате восемь человек, включая двух офицеров, погибли, еще двое получили ранения. Задержанный на месте преступления Шамсутдинов заявил, что не раскаивается в содеянном и ни о чем не жалеет.



