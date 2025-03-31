Открывший стрельбу в центре Благовещенска арестован

По данным надзорного ведомства, инцидент имел место в субботу, 29 марта около трёх часов ночи. Гражданин на улице Зейской произвел не менее трех выстрелов из охотничьего ружья 12 калибра, заряженного дробью. Уточняется, что пострадавший получил огнестрельное ранение.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Мурманске минувшим вечером, 30 марта мужчина 1981 года рождения устроил стрельбу с крыши 14-этажного дома на Кольском проспекте. Люди не пострадали. В ходе нейтрализации силовиками стрелявший тяжело ранен. Им оказался местный житель.

