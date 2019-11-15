Отчим сознался в убийстве 5-летней девочки в Крыму

Задержанный по подозрению в убийстве своей 5-летней падчерицы житель Крыма признался в содеянном. Об этом сообщает Следственный комитет по республике и Севастополю. Об исчезновении девочки в полицию в минувшую среду сообщил сам отчим – житель села Кропоткино Раздольненского района.

Мужчина рассказал, что уехал из дома с младшим сыном, оставив девочку одну. Когда же вернулся, дверь была открыта, а ребёнка не было. Поиски результатов не дали, после чего правоохранители заподозрили самого отчима в исчезновении падчерицы.

Как сообщает КИА, в ходе допроса он сознался в убийстве ребенка и указал место, где спрятал тело.