Отчим сознался в убийстве 5-летней девочки в Крыму
Задержанный по подозрению в убийстве своей 5-летней падчерицы житель Крыма признался в содеянном. Об этом сообщает Следственный комитет по республике и Севастополю. Об исчезновении девочки в полицию в минувшую среду сообщил сам отчим – житель села Кропоткино Раздольненского района.
Мужчина рассказал, что уехал из дома с младшим сыном, оставив девочку одну. Когда же вернулся, дверь была открыта, а ребёнка не было. Поиски результатов не дали, после чего правоохранители заподозрили самого отчима в исчезновении падчерицы.
Как сообщает КИА, в ходе допроса он сознался в убийстве ребенка и указал место, где спрятал тело.
Выяснилось, что с целью создания себе алиби, мужчина забрал документы из детского сада и попытался выехать с младшим сыном на Украину. Однако ему этого сделать не удалось.
45-летний задержанный жил со своей 23-летней супругой. Убитая девочка приходилась ему падчерицей, у пары был общий двухлетний сын.
В момент убийства мать находилась на заработках в Китае. Сообщается, что мужчина сильно злился, когда девочка его не слушалась.
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