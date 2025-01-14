Осужденного обвинили в демонстрации нацистской символики в Костромской области

Отмечается, что фигурант совершил преступление в декабре 2024 года, за содеянное ему грозит до четырех лет колонии.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 14 суток местного жителя Никиту Алтунина за то, что тот демонстрировал татуировки, на которых были изображены символы украинских националистов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

