Осужденного обвинили в демонстрации нацистской символики в Костромской области

Уголовное дело по факту публичной демонстрации нацистской символики возбудили против 50-летнего заключенного в Костромской области, который продемонстрировал в колонии татуировку с нацистской символикой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

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Отмечается, что фигурант совершил преступление в декабре 2024 года, за содеянное ему грозит до четырех лет колонии.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 14 суток местного жителя Никиту Алтунина за то, что тот демонстрировал татуировки, на которых были изображены символы украинских националистов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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