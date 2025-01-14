Осужденного обвинили в демонстрации нацистской символики в Костромской области
Уголовное дело по факту публичной демонстрации нацистской символики возбудили против 50-летнего заключенного в Костромской области, который продемонстрировал в колонии татуировку с нацистской символикой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Отмечается, что фигурант совершил преступление в декабре 2024 года, за содеянное ему грозит до четырех лет колонии.
Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 14 суток местного жителя Никиту Алтунина за то, что тот демонстрировал татуировки, на которых были изображены символы украинских националистов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru