Останина раскритиковала силовиков, ворвавшихся в Краснодаре в школу единоборств
Действия силовиков, ворвавшихся в Краснодаре в детскую школу единоборств, являются безобразием. Об этом RTVI заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором силовики ворвались в школу прямо во время тренировки. При этом детей и ожидающих их родителей уложили лицом в пол.
По словам очевидцев, стражи порядка якобы искали нелегальных мигрантов. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю заявили, что мероприятие было организовано «с целью проверки деятельности неформальных бойцовских клубов и спортивных объединений боевых искусств».
Останина подчеркнула, что подобные действия в отношении детей - это недопустимое «превышение полномочий», так как «ребёнок имеет особый статус».
«Второе — дети ещё ничего не совершили, а уже получили такое незаслуженное к себе жестокое отношение со стороны правоохранителей. Я готова направить депутатский запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву», — заключила депутат.
Ранее сотрудник полиции, пнувший в живот женщину, извинился перед пострадавшей, объяснив, что у него «запотело забрало» и он не видел, что происходит, сообщает RT.
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