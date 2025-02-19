Останина раскритиковала силовиков, ворвавшихся в Краснодаре в школу единоборств

Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором силовики ворвались в школу прямо во время тренировки. При этом детей и ожидающих их родителей уложили лицом в пол.

По словам очевидцев, стражи порядка якобы искали нелегальных мигрантов. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю заявили, что мероприятие было организовано «с целью проверки деятельности неформальных бойцовских клубов и спортивных объединений боевых искусств».

Останина подчеркнула, что подобные действия в отношении детей - это недопустимое «превышение полномочий», так как «ребёнок имеет особый статус».

«Второе — дети ещё ничего не совершили, а уже получили такое незаслуженное к себе жестокое отношение со стороны правоохранителей. Я готова направить депутатский запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву», — заключила депутат.

Ранее сотрудник полиции, пнувший в живот женщину, извинился перед пострадавшей, объяснив, что у него «запотело забрало» и он не видел, что происходит, сообщает RT.