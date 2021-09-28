Организатора восхождения на Эльбрус, при котором погибли пять человек, арестовали

Таким образом, Денис Алимов будет находится под стражей до 26 ноября текущего года.

Ранее с управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии сообщили, что Алимов дал признательные показания. Он проходит по уголовному делу, возбужденному по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее группа альпинистов при восхождении на Эльбрус попала в сильную метель и запросила помощи у спасателей. Пять человек погибли, предварительно, от переохлаждения.

