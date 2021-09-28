Организатора восхождения на Эльбрус, при котором погибли пять человек, арестовали
Организатора восхождения на Эльбрус, при котором погибли пять человека, арестовали по решению суда на один месяц 28 суток. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, Денис Алимов будет находится под стражей до 26 ноября текущего года.
Ранее с управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии сообщили, что Алимов дал признательные показания. Он проходит по уголовному делу, возбужденному по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Ранее группа альпинистов при восхождении на Эльбрус попала в сильную метель и запросила помощи у спасателей. Пять человек погибли, предварительно, от переохлаждения.
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