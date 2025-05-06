Опасность атаки беспилотников объявлена в Рязанской области
Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена по всей Рязанской области. Предупреждение распространило МЧС России в своем мобильном приложении.
В ведомстве призвали жителей на время предупреждения не подходить к окнам. В случае нахождения на улице необходимо укрыться в ближайшем здании. В безопасном месте следует оставаться до сигнала «отбой».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», утром 6 мая министерство обороны сообщило об уничтожении в течении минувшей ночи 105 беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать 11 регионов РФ. Рязанская область не упоминалась.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru