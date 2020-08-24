Омский врач принявшей Навального больницы рассказал об угрозах
Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) в Омске Анатолий Калиниченко заявил, что в соцсетях ему поступили десятки угроз, в том числе в адрес его семьи и детей, передаёт РИА Новости. Он узнал о них уже после того, как сопроводил Навального в аэропорт и доделал все дела на работе.
Медик отметил, что удивлён негативной реакцией на известия о лечении политика Алексея Навального, который был доставлен в больницу 20 августа.
«Это ни на что не повлияло - я имею в виду качество лечения пациента. Бог судья этим людям. Мы лечили человека. Он (Навальный) в этом не виноват», - добавил он.
Также, по мнению Калиниченко, «многие используют повод для какого-то личного хайпа».
Главврач больницы Александр Мураховский со своей стороны заявил, что лично ему никто не угрожал. Вместе с тем, в приёмную поступило около тысячи звонков, рассказал он. Мураховский отметил, что рассмотрит вопрос о премировании врачей и медсестёр, оказывавших помощь Навальному – «учитывая всю эту нервозность, толпы людей, крики по ночам, конечно, и психологический фактор», сообщает Ura.ru.
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