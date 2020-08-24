Омский врач принявшей Навального больницы рассказал об угрозах

Медик отметил, что удивлён негативной реакцией на известия о лечении политика Алексея Навального, который был доставлен в больницу 20 августа.

«Это ни на что не повлияло - я имею в виду качество лечения пациента. Бог судья этим людям. Мы лечили человека. Он (Навальный) в этом не виноват», - добавил он.

Также, по мнению Калиниченко, «многие используют повод для какого-то личного хайпа».

Главврач больницы Александр Мураховский со своей стороны заявил, что лично ему никто не угрожал. Вместе с тем, в приёмную поступило около тысячи звонков, рассказал он. Мураховский отметил, что рассмотрит вопрос о премировании врачей и медсестёр, оказывавших помощь Навальному – «учитывая всю эту нервозность, толпы людей, крики по ночам, конечно, и психологический фактор», сообщает Ura.ru.

