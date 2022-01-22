Неизвестный убил трех человек в Омской области

По данным ведомства, утром в субботу в одном из домов в селе Юрьевка обнаружили тела мужчины, женщины и девочки 2011 года рождения с ножевыми ранениями. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Прокуратура Омской области взяла расследование на особый контроль.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, вооруженный ножом злоумышленник проник в дом и убил трех человек. Двоим подросткам удалось убежать и позвать на помощь. Преступник пока не найден.

