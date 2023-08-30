Около 50 человек превентивно эвакуированы из Уссурийска из-за подтоплений

Порядка 50 человек эвакуировали из Уссурийска из-за подтоплений, сообщили в ГУ МЧС Приморского края.

В Приморье перенесут начало учебного года

Ранее стало известно, что за сутки во Владивостоке выпало 73 миллиметра осадков. При этом уточняется, что месячная норма осадков в дальневосточной столице составляет 176 миллиметров.

Во большинстве районов Приморья с утра вторника льет дождь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ЭвакуацияНаводнениеПриморский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры