Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе, сообщила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской корпорации Meta).

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Инцидент произошел во время очередной поездки актера с супругой Оксаной Арбузовой. Они отвозили в Донбасс гуманитарную помощь. По словам дочери актера, при обстреле пуля попала Охлобыстину в бронежилет.

К тексту с новостью девушка приложила фотографию родителей. На ней актер сидит за рулем, а его жена находится на пассажирском кресле. Сам артист пока не выходил на связь с поклонниками.

Иван Охлобыстин неоднократно приезжал в зону спецоперации, привозя гуманитарную помощь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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