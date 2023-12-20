Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе

Инцидент произошел во время очередной поездки актера с супругой Оксаной Арбузовой. Они отвозили в Донбасс гуманитарную помощь. По словам дочери актера, при обстреле пуля попала Охлобыстину в бронежилет.

К тексту с новостью девушка приложила фотографию родителей. На ней актер сидит за рулем, а его жена находится на пассажирском кресле. Сам артист пока не выходил на связь с поклонниками.

Иван Охлобыстин неоднократно приезжал в зону спецоперации, привозя гуманитарную помощь, передает «Радиоточка НСН».

