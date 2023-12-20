Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе, сообщила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской корпорации Meta).
Инцидент произошел во время очередной поездки актера с супругой Оксаной Арбузовой. Они отвозили в Донбасс гуманитарную помощь. По словам дочери актера, при обстреле пуля попала Охлобыстину в бронежилет.
К тексту с новостью девушка приложила фотографию родителей. На ней актер сидит за рулем, а его жена находится на пассажирском кресле. Сам артист пока не выходил на связь с поклонниками.
Иван Охлобыстин неоднократно приезжал в зону спецоперации, привозя гуманитарную помощь, передает «Радиоточка НСН».
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