СК возбудил уголовное дело из-за пожара в здании Невской мануфактуры

Пожар в здании бизнес-центра «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге стал причиной возбуждения уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, во время тушения пожара пострадали двое сотрудников МЧС, поиски ещё одного пожарного продолжаются.

Расследование дела под свой контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Площадь пожара в бизнес-центре «Невская мануфактура» возросла до 10 тысяч квадратных метров, обрушились кровля и межкомнатные перекрытия, сообщает RT.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что при тушении погиб командир отделения пожарно-спасательной части. По данным источников телеканала «78», один из госпитализированных сотрудников МЧС скончался в больнице.

