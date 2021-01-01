Огонь на заводе в Самаре ликвидируют с помощью двух пожарных поездов
Два пожарных поезда пришлось задействовать для борьбы с огнем на закрытом с 2018 года подшипниковом заводе в Самаре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Самарской области.
«Задействовано два пожарных поезда со станции Самара и станции Кинель, они меняются по мере заправки», - сообщили в ведомстве.
Известно, что первоначально пожар охватил 800 кв. м. площади предприятия, а позднее – уже 1 200 кв. м. На месте возгорания обнаружили труп мужчины.
Прокуратура Самары начала проверку по факту пожара. По ее результатам действия должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории завода, получат оценку, и будет вынесено решении о возможных мерах наказания.
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