Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Комсомольске-на-Амуре
22 декабря 202015:45
Спасатели тушат пожар в одном из цехов нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре, сообщает РЕН ТВ.
По данным представителя ГУ МЧС по Хабаровскому краю, площадь пожара оценивается в 100 квадратных метров, планируется пенная атака, передаёт РИА Новости.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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22 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru