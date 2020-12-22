Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Комсомольске-на-Амуре

Спасатели тушат пожар в одном из цехов нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре, сообщает РЕН ТВ.

По данным представителя ГУ МЧС по Хабаровскому краю, площадь пожара оценивается в 100 квадратных метров, планируется пенная атака, передаёт РИА Новости.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Обстоятельства происшествия выясняются.

