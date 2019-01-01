Одного из сыновей хоккеиста Соколова, подозреваемого в убийстве матери, отпустили из СИЗО

Стало известно, что младшего 15-летнего сына хоккеиста Максима Соколова отпустили на свободу. Об этом сообщает сайт KP.Ru. Корреспондент этого издания находится на заседании во Всеволжском городском суде Петербурга.

«С учетом личности, возраста и его характеристик принято решение отпустить подозреваемого на свободу. Никакой меры пресечения ему не избрано. Расследование продолжается. Данные о том, что крови убитой Ирины Соколовой на нем не найдено, не соответствует действительности. Экспертизы пока не готовы, - сообщили изданию в СУ СКР по Ленинградской области.

Старший 18-летний сын Соколова находится в тяжелом состоянии, но уже пришел в себя. Он тоже подозревается в убийстве матери.

Шесть дней следователи разбираются в кровавой бойне, которая произошла в загородном доме бывшего голкипера СКА Максима Соколова. В тот роковой день там была вся семья именитого хоккеиста: 45-летняя жена Ирина, 18-летний Максим и 15-летний сын Антон (имя ребенка изменено, - прим.ред.). Что тогда произошло между домочадцами до сих пор не понятно.

Ранее НСН рассказала, что старший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришёл в сознание. Об этом сообщает Лайфу со ссылкой на медицинские источники. Состояние 18-летнего Максима сохраняется стабильно тяжёлым, он не разговаривает.

Консилиум врачей считает возможным перевести его в другую клинику, однако не видит в этом необходимости. Максим Соколов-младший находится в отделении реанимации больницы во Всеволжске.

Молодой человек госпитализирован накануне после трагедии в коттедже в посёлке Новая Романовка Ленинградской области, где была убита его мать. Сначала в нападении на 45-летнюю женщину подозревали самого Максима, поскольку это утверждал его 15-летний младший брат.







