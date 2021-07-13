В гостинице в Геленджике прогремел взрыв
В Геленджике в гостинице «Азалия» прогремел взрыв, сообщило ТАСС.
В результате происшествия один человек погиб, еще двое получили ранения. По предварительным данным, на кухне в частной четырехэтажной гостинице взорвался газ. Обломки здания выбросило на дорогу, были повреждены припаркованные поблизости автомобили.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, туда же направился следователь. Спасатели зафиксировали повреждения внутренних конструкций первого этажа здания. В разборе завалов участвуют 40 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники. В районе взрыва эвакуировали 50 человек.
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