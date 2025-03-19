Самолет S7 вернулся в аэропорт Новосибирска из-за технической неисправности
Самолет Embraer 170 авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), выполнявший рейс Новосибирск-Братск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, воздушное судно вернулось в авиагавань Новосибирска около 07:00 (03:00 мск). Посадка прошла штатно.
«На борту находилось четыре члена экипажа, 74 пассажира. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, устанавливаются причины авиационного события», - подчеркнули в прокуратуре.
Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по исполнению законодательства РФ о безопасности полетов.
Ранее пассажирский лайнер, летевший из Шарм-эш-Шейха в Нижний Новгород, вынужденно сел в Казани на фоне ограничений на прием и выпуск воздушных судов, напоминает 360.ru.
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