Самолет S7 вернулся в аэропорт Новосибирска из-за технической неисправности

Самолет Embraer 170 авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), выполнявший рейс Новосибирск-Братск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, воздушное судно вернулось в авиагавань Новосибирска около 07:00 (03:00 мск). Посадка прошла штатно.

«На борту находилось четыре члена экипажа, 74 пассажира. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, устанавливаются причины авиационного события», - подчеркнули в прокуратуре.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по исполнению законодательства РФ о безопасности полетов.

Ранее пассажирский лайнер, летевший из Шарм-эш-Шейха в Нижний Новгород, вынужденно сел в Казани на фоне ограничений на прием и выпуск воздушных судов, напоминает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
ТЕГИ:АэропортНовосибирскСамолеты

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