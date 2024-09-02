Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Смоленской области

В результате столкновения рейсового автобуса «Вязьма – Шуйское» и грузового автомобиля на 231-м км федеральной автотрассы М-1 «Беларусь» погиб один человек, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что также еще семь человек поручили различные травмы, детей среди них нет. Один пассажир скончался. Анохин отметил, что на месте работают экстренные службы и всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее следственный комитет России показал кадры с задержанными за нападение на свадебный автобус в подмосковном Щёлкове, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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