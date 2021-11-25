Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 40
Несколько десятков человек пострадали в результате задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном Центре медицины катастроф.
«В общей сложности в больницу доставлены 40 пострадавших», — цитирует РИА Новости сообщение представителя центра.
Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, отмечает RT.
Ранее стало известно, что в вентиляционном штреке шахты «Листвяжная» в городе Белово произошло задымление. По данным МЧС, в момент происшествия в шахте находились 287 человек, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- Один человек погиб в результате ЧП на шахте в Кузбассе
- Новую тест-систему для выявления COVID-19 зарегистрировали в России
- «Союз-2» отправила на орбиту разгонный блок «Фрегат» с военным аппаратом
- В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде в Европейской России
- Промышленники: В подорожании икры виновата Япония
- Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 40
- Рестораторы анонсировали 15% рост цен в 2022 году
- Гинцбург назвал количество произведенных вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
- Собянин призвал сократить число мигрантов среди районных коммунальщиков
- «Поставили на колени»: Тимошенко заявила о зависимости Украины от электроэнергии из России и Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru