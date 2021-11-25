Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 40

Несколько десятков человек пострадали в результате задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном Центре медицины катастроф.

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление

«В общей сложности в больницу доставлены 40 пострадавших», — цитирует РИА Новости сообщение представителя центра.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, отмечает RT.

Ранее стало известно, что в вентиляционном штреке шахты «Листвяжная» в городе Белово произошло задымление. По данным МЧС, в момент происшествия в шахте находились 287 человек, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеШахтыКемеровская Область
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