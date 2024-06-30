В турецком городе Торбалы три человека погибли при взрыве
30 июня 202416:45
Как минимум трое человек погибли при взрыве в турецком городе Торбалы в провинции Измир, сообщил в воскресенье телеканал NTV.
Взрыв произошел в 15:00 мск. По предварительным данным, причиной стала утечка природного газа.
Погибли три человека. Пострадали не менее 16 человек. В результате взрыва в соседних зданиях выбиты окна.
Ранее сообщалось, что в Одессе недалеко от купающихся людей произошел взрыв, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В турецком городе Торбалы три человека погибли при взрыве
- Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot против российских авиабомб
- В Индии танк утонул вместе с экипажем
- Китайский аналог ракеты Falcon 9 потерпел крушение при испытаниях
- В Новороссийске пройдут учения по отражению атак беспилотников
- Умер гитарист групп «Скифы» и «Цветы» Сергей Дюжиков
- На «Авито» начали продавать билеты на несуществующий концерт Канье Уэста в Москве
- В Волгоградской области шесть человек отравились салатами
- На подъездах к Крымскому мосту скопилось более тысячи автомобилей
- Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru