В турецком городе Торбалы три человека погибли при взрыве

Как минимум трое человек погибли при взрыве в турецком городе Торбалы в провинции Измир, сообщил в воскресенье телеканал NTV.

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Взрыв произошел в 15:00 мск. По предварительным данным, причиной стала утечка природного газа.

Погибли три человека. Пострадали не менее 16 человек. В результате взрыва в соседних зданиях выбиты окна.

Ранее сообщалось, что в Одессе недалеко от купающихся людей произошел взрыв, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ВзрывТурция

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