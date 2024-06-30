В турецком городе Торбалы три человека погибли при взрыве

Взрыв произошел в 15:00 мск. По предварительным данным, причиной стала утечка природного газа.

Погибли три человека. Пострадали не менее 16 человек. В результате взрыва в соседних зданиях выбиты окна.

Ранее сообщалось, что в Одессе недалеко от купающихся людей произошел взрыв, передает «Радиоточка НСН».

