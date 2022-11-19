Один человек погиб при взрыве газа на Сахалине
Один человек погиб в результате взрыва газа Сахалинской области. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
Ранее стало известно о взрыве в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине. Отмечалось, что из-за хлопка обрушились пять этажей здания.
«На данный момент один погибший и один пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются», — сообщил Лимаренко в своем Telegram-канале.
В МЧС подтвердили информацию об одном погибшем. При этом, по данным ведомства, в результате взрыва пострадали девять человек.
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