Один человек погиб при взрыве газа на Сахалине

Ранее стало известно о взрыве в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине. Отмечалось, что из-за хлопка обрушились пять этажей здания.

«На данный момент один погибший и один пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются», — сообщил Лимаренко в своем Telegram-канале.

В МЧС подтвердили информацию об одном погибшем. При этом, по данным ведомства, в результате взрыва пострадали девять человек.

