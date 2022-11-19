Один человек погиб при взрыве газа на Сахалине

Один человек погиб в результате взрыва газа Сахалинской области. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

На Сахалине пять этажей жилого дома обрушились после взрыва газа

Ранее стало известно о взрыве в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине. Отмечалось, что из-за хлопка обрушились пять этажей здания.

«На данный момент один погибший и один пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются», — сообщил Лимаренко в своем Telegram-канале.

В МЧС подтвердили информацию об одном погибшем. При этом, по данным ведомства, в результате взрыва пострадали девять человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеВзрыв ГазаСахалин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры