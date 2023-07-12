Количество горящих домов в уральском селе выросло до 40

В селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области количество поврежденных огнем домов в увеличилось до 40. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального департамента информационной политики.

В Башкирии лесной пожар может распространиться до ближайшего села

Из села эвакуировано восемь человек. Власти пообещали обеспечить их всем необходимым.

Группировка пожарных увеличена до 140 человек и 46 единиц техники. К борьбе с огнем привлекли вертолет МЧС.

Ранее в Невьянском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

В минувшую субботу режим ЧС ввели в Ханты-Мансийском автономном округе. Площадь лесных пожаров в регионе превысила девять тысяч гектаров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГУ МЧС по Свердловской области
ТЕГИ:Лесные ПожарыПожарныеСвердловская Область

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