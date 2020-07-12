«Норникель» подтвердил разлив керосина на Таймыре и указал объем утечки
Порядка 44,5 тонны авиационного керосина вылилось из разгерметизированного трубопровода АО «Норильсктрансгаз», входящего в ГМК «Норникель», около поселка Тухард Красноярского края. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Норникеля».
Разгерметизация, согласно официальному заявлению, длилась коло 15 минут.
В «Норильсктрансгазе» сообщили об отсутствии угрозы жизни и здоровью людей. Перекачка топлива приостановлена. Ведутся работы по ускоренному сбору пролитого топлива.
Также в «Норникель» заявили о начале внутреннего расследования в связи с инцидентом.
Ранее стало известно о разливе до 20 тонн керосина при разгерметизации трубопровода на Таймыре.
Отмечается, что прокуратура Красноярского края начала проверку по факту инцидента, информировали в пресс-службе ведомства.
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