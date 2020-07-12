«Норникель» подтвердил разлив керосина на Таймыре и указал объем утечки

В «Норильсктрансгазе» сообщили об отсутствии угрозы жизни и здоровью людей. Перекачка топлива приостановлена. Ведутся работы по ускоренному сбору пролитого топлива.

Также в «Норникель» заявили о начале внутреннего расследования в связи с инцидентом.

Ранее стало известно о разливе до 20 тонн керосина при разгерметизации трубопровода на Таймыре.

Отмечается, что прокуратура Красноярского края начала проверку по факту инцидента, информировали в пресс-службе ведомства.

