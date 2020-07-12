На Таймыре произошла очередная экологическая катастрофа с разливом топлива
На Таймыре произошла очередная экологическая катастрофа с разливом топлива.
Как говорится в сообщении на сайте «Норильсктрансгаза», 12 июля около 11.15 при перекачке авиационного топлива в районе поселка Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего компании.
«По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив до 20 тонн топлива», - говорится в сообщении.
На место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет. Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива.
«Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом, направила информацию в адрес МЧС», - сообщается в нем.
29 мая нынешнего года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит «АО НТЭК», входящему в группу «Норильский никель») в Норильске получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. «Норникель» считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
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