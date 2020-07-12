На Таймыре произошла очередная экологическая катастрофа с разливом топлива.

«По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив до 20 тонн топлива», - говорится в сообщении.

На место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет. Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива.

«Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом, направила информацию в адрес МЧС», - сообщается в нем.

29 мая нынешнего года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит «АО НТЭК», входящему в группу «Норильский никель») в Норильске получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. «Норникель» считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

