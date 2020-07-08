«Норникель» не согласен с оценкой ущерба от ЧП в Норильске

Между тем, ранее в ходе онлайн-конференции в пресс-центре НСН проектный директор Greenpeace Владимир Чупров заявил, что последствия экологической катастрофы в Норильске, где разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, нанесли непоправимый ущерб экологии Арктики.

«Это крупнейшая в заполярной Арктике история с разливом нефтепродуктов в мире. К сожалению, Россия с этим антирекордом войдёт в историю», - отметил он.

Утечка дизельного топлива произошла на дочернем предприятии «Норникеля» ТЭЦ-3 29 мая. По официальным данным, разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

Накануне сообщалось, что Владимир Путин поручил оценить ущерб от аварии с разливом нефтепродуктов под Норильском до сентября, а также принять законодательные меры для предотвращения аналогичных инцидентов, Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля. Кроме того, глава государства поручил Росприроднадзору до 1 августа доложить о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива.

