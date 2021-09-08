«Невосполнимая личная утрата». Путин высказался о гибели Зиничева
Президент России Владимир Путин заявил, что был потрясен трагическим известием о гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева, сообщает пресс-служба Кремля.
В телеграмме с соболезнованиями российский лидер назвал смерть министра невосполнимой личной утратой.
«Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата», - подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что с Зиничевым его связывали долгие годы совместной работы, и он всегда мог положиться на него в любой ситуации - «как на надёжного, верного друга».
Ранее в МЧС РФ заявили, что глава ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске пытаясь спасти кинорежиссёра Александра Мельника.
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