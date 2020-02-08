Канадцы подали иск к Ирану в связи с крушением самолета в Тегеране

В Канаде родственники жертв катастрофы подали коллективный иск к Ирану за сбитый иранскими военными пассажирский самолет в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС.

Истцы требуют компенсации в размере не менее 1,5 млрд канадских долларов ($1,1 млрд). Ответчиками по иску значатся государство Иран, президент Ирана Али Хаменеи и спецназ Корпуса стражей исламской революции.