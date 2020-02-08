Канадцы подали иск к Ирану в связи с крушением самолета в Тегеране
В Канаде родственники жертв катастрофы подали коллективный иск к Ирану за сбитый иранскими военными пассажирский самолет в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС.
Истцы требуют компенсации в размере не менее 1,5 млрд канадских долларов ($1,1 млрд). Ответчиками по иску значатся государство Иран, президент Ирана Али Хаменеи и спецназ Корпуса стражей исламской революции.
В тексте иска, в частности, предполагается, что самолет сбили в качестве "намеренного и сознательного акта терроризма".
Самолет украинских авиалиний с рейсом Тегеран-Москва разбился 8 января в результате попадания в него ракет иранской ПВО. Все 176 человек на борту погибли. Жертвами стали 57 канадских граждан, а также 11 украинцев, 17 человек из Швеции, четыре афганца и четыре гражданина Великобритании, а также иранцы.
Крушение самолета произошло на фоне обострения напряженности в отношениях между Ираном и Соединенными Штатами в связи с убийством командира Революционной гвардии генерала Кассема Сулеймани. Иран выпустил ракеты по иракским базам, в которых находились войска США в отместку за его смерть.
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