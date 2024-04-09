Несколько дорог в Курганской области перекрыли из-за паводка

Несколько межмуниципальных дорог были закрыты для движения в Курганской области из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба госучреждения «Курганавтодор».

Более 10 поездов проследуют в обход из-за обрушения моста в Вязьме

В сообщении уточняется, что речь идёт о дорогах в Зверинологовском, Целинном и Шумихинском округах региона, а также об отдельных дорогах в Кургане.

Отмечается, что в направлении населённых пунктов Бугровое, Прорывное, Озёрное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное было полностью закрыто для всех видов транспорта

Кроме того, перекрыто движение на региональной автодороге «Иртыш» – Шумиха – Усть-Уйское – граница Казахстана», а также на мостовом сооружении на подъезде к селу Усть-Уйское.

Ранее в МЧС заявили, что на территории Подмосковья пять мостов, 13 автомобильных дорог и 682 приусадебных участка находятся в зонах подтопления паводковыми водами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Оренбургской области
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