Несколько дорог в Курганской области перекрыли из-за паводка

В сообщении уточняется, что речь идёт о дорогах в Зверинологовском, Целинном и Шумихинском округах региона, а также об отдельных дорогах в Кургане.

Отмечается, что в направлении населённых пунктов Бугровое, Прорывное, Озёрное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное было полностью закрыто для всех видов транспорта

Кроме того, перекрыто движение на региональной автодороге «Иртыш» – Шумиха – Усть-Уйское – граница Казахстана», а также на мостовом сооружении на подъезде к селу Усть-Уйское.

Ранее в МЧС заявили, что на территории Подмосковья пять мостов, 13 автомобильных дорог и 682 приусадебных участка находятся в зонах подтопления паводковыми водами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

