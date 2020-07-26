Неизвестный предупредил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
Анонимный источник сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, информирует РИА Новости, со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сообщил представитель экстренных служб.
В аэропорту Краснодара заявили, что не располагают информацией о возможном минировании.
Ранее стало известно об эвакуации пассажиров и сотрудников аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Позднее в ходе проверки выяснилось, что предупреждение было ложным.
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