Неизвестный предупредил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сообщил представитель экстренных служб.

В аэропорту Краснодара заявили, что не располагают информацией о возможном минировании.

Ранее стало известно об эвакуации пассажиров и сотрудников аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Позднее в ходе проверки выяснилось, что предупреждение было ложным.

