Неизвестный предупредил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

Анонимный источник сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, информирует РИА Новости, со ссылкой на представителя экстренных служб.

Домодедово и Шереметьево получили сообщения об угрозе взрыва

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сообщил представитель экстренных служб.

В аэропорту Краснодара заявили, что не располагают информацией о возможном минировании.

Ранее стало известно об эвакуации пассажиров и сотрудников аэропорта в Хабаровске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Позднее в ходе проверки выяснилось, что предупреждение было ложным.

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ТЕГИ:АэропортыУгроза ВзрываТелефонный Терроризм
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