Неизвестные «заминировали» три летящих из Москвы самолёта
Неизвестные сообщили о якобы заложенных в трёх самолётах взрывных устройствах. Как пишет ТАСС, они, по информации злоумышленников, находятся на воздушных судах, следующих по маршрутам: Москва — Челябинск, Москва — Иркутск и Москва — Уфа. Отмечается, что анонимное сообщение о «минировании» поступило на электронную почту одной из авиакомпаний. Несмотря на это, самолёты следуют в пункты назначения, не меняя маршруты, пишет RT.
Добавим, неизвестные неоднократно сообщали о якобы заложенных в самолетах взрывных устройствах. 14 марта они сообщили об угрозе для воздушных судов, вылетевших из Москвы в Тюмень, Иркутск и Челябинск. Информация о «минировании» поступала и днём ранее – тогда объектом внимания злоумышленников стали рейсы Москва-Челябинск и Санкт-Петербург-Екатеринбург, напоминает Ura.ru.
Между тем, российские спецслужбы занимаются поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов. Как заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание.
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