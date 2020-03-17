Неизвестные «заминировали» три летящих из Москвы самолёта

Добавим, неизвестные неоднократно сообщали о якобы заложенных в самолетах взрывных устройствах. 14 марта они сообщили об угрозе для воздушных судов, вылетевших из Москвы в Тюмень, Иркутск и Челябинск. Информация о «минировании» поступала и днём ранее – тогда объектом внимания злоумышленников стали рейсы Москва-Челябинск и Санкт-Петербург-Екатеринбург, напоминает Ura.ru.

Между тем, российские спецслужбы занимаются поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов. Как заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание.

