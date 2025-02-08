Неадекватный водитель пытался протаранить ворота детского сада в Красноярском крае

Неадекватный водитель пытался протаранить ворота детского сада в Красноярском крае, сообщает Telegram-канал Shot.

СМИ: Актер Денис Матросов попал в ДТП на автомобиле супруги

Мужчина в неадекватном состоянии подъехал к садику на машине. В это время матери с детьми уходили домой. Он начал таранить ворота и сбил женщин, сдавая назад.

Мимо проходили неравнодушные мужчины. Они вытащили водителя из авто и передали его полиции. Машину отправили на штрафстоянку, а злоумышленника - в отделение. Женщины, которых он сбил, не пострадали.

Ранее автомобиль Porsche супруги актера Дениса Матросова Оксаны Рудич-Каструбиной совершил столкновение с машиной ДПС в столичном районе Лианозово, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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