Неадекватный водитель пытался протаранить ворота детского сада в Красноярском крае
Неадекватный водитель пытался протаранить ворота детского сада в Красноярском крае, сообщает Telegram-канал Shot.
Мужчина в неадекватном состоянии подъехал к садику на машине. В это время матери с детьми уходили домой. Он начал таранить ворота и сбил женщин, сдавая назад.
Мимо проходили неравнодушные мужчины. Они вытащили водителя из авто и передали его полиции. Машину отправили на штрафстоянку, а злоумышленника - в отделение. Женщины, которых он сбил, не пострадали.
Ранее автомобиль Porsche супруги актера Дениса Матросова Оксаны Рудич-Каструбиной совершил столкновение с машиной ДПС в столичном районе Лианозово, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru