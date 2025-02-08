Неадекватный водитель пытался протаранить ворота детского сада в Красноярском крае

Мужчина в неадекватном состоянии подъехал к садику на машине. В это время матери с детьми уходили домой. Он начал таранить ворота и сбил женщин, сдавая назад.



Мимо проходили неравнодушные мужчины. Они вытащили водителя из авто и передали его полиции. Машину отправили на штрафстоянку, а злоумышленника - в отделение. Женщины, которых он сбил, не пострадали.

Ранее автомобиль Porsche супруги актера Дениса Матросова Оксаны Рудич-Каструбиной совершил столкновение с машиной ДПС в столичном районе Лианозово, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

