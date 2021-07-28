Не менее 16 человек погибли в ходе ливней в Индии

Сильные ливни прошли на севере Индии, в результате чего погибли по крайней мере 16 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.

Отмечается, что из-за непогоды еще более 30 человек пострадали или числятся пропавшими без вести в штатах в Джамму и Кашмир.

Премьер-министр Индии отметил в своем аккаунте в Twitter, что пострадавшим оказывается помощь.

Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден планирует встречу с Моди.