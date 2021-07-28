Не менее 16 человек погибли в ходе ливней в Индии
28 июля 202122:38
Сильные ливни прошли на севере Индии, в результате чего погибли по крайней мере 16 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.
Отмечается, что из-за непогоды еще более 30 человек пострадали или числятся пропавшими без вести в штатах в Джамму и Кашмир.
Премьер-министр Индии отметил в своем аккаунте в Twitter, что пострадавшим оказывается помощь.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден планирует встречу с Моди.
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28 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru