NBC: В США женщина убила сына из-за событий на Украине
В США в штате Висконсин американка с российскими корнями задушила своего восьмилетнего сына, не справившись с психическим напряжением из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Отмечается, что 41-летняя Наталья Хичкок обвиняется в преднамеренном убийстве первой степени и покушении на совершение аналогичного преступления.
По данным источника, женщина по телевизору следила за событиями на Украине, злилась, что не может поехать к родителям в Россию, начала выпивать, а также собиралась купить оружие, походную печку, топливо и еду.
Согласно материалам суда, Хичкок призналась в том, что 30 марта напала на своего ребенка и ударила себя ножом. При этом она заявила, что последние дни до совершения преступления чувствовала, что у нее якобы хотят отнять детей, и что окружающие смотрят на нее «как на русскую шпионку».
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