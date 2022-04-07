NBC: В США женщина убила сына из-за событий на Украине

В США в штате Висконсин американка с российскими корнями задушила своего восьмилетнего сына, не справившись с психическим напряжением из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что 41-летняя Наталья Хичкок обвиняется в преднамеренном убийстве первой степени и покушении на совершение аналогичного преступления.